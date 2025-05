Coupe de la Ligue U20 : Les huit (8) gladiateurs des quarts de finale connus

La course au trophée de la Coupe de la Ligue U20 (Coupe Carabao) s'intensifie ! À l'issue des huitièmes de finale disputés les 28 et 29 mai 2025, les huit clubs qualifiés pour les quarts de finale sont désormais connus. Essamaye FC, Sonacos, Génération Foot, Wallydaan, US Gorée, AS Pikine, Guédiawaye FC et Jamono Fatick poursuivront l'aventure dans cette compétition dédiée aux équipes U20 des clubs professionnels.



Parmi les chocs de jeudi, l'US Gorée a réalisé une belle remontée après sa défaite à l'aller (1-2) face à RS Yoff. Les Insulaires, portés par leur public, se sont imposés 2-0, validant ainsi leur ticket pour les quarts.



Autre performance marquante : celle de Wallydaan qui, au stade Lat Dior, a écrasé Diambars dans le derby thiessois (3-0). L'AS Pikine, quant à elle, a assuré l'essentiel à domicile en s'imposant 1-0 face à la Linguère de Saint-Louis.



Le suspense était au rendez-vous du côté de Fatick. Après un match fermé contre Étoile Lusitana (0-0), Jamono Fatick a dû passer par la séance des tirs au but pour valider sa qualification (4-3).



Mais la surprise de cette phase vient sans doute de Guédiawaye FC, tombeur à l'extérieur du redoutable Dakar SC (0-1), qui subit sa première défaite dans la compétition, synonyme d'élimination.



La veille, Essamaye FC, unique représentant de la Ligue 2 encore en lice, avait impressionné en balayant AJEL de Rufisque (3-0). De leur côté, Sonacos et Génération Foot avaient respectivement sorti Casa-Sports (1-0 à l'aller, 0-0 au retour) et AS Douanes (0-0, 4-1 aux tirs au but).



Le tableau des quarts promet déjà affiches palpitantes avec des clubs déterminés à décrocher le graal. Une chose est sûre : le relève du football sénégalais est pleine de promesses.