DER/FJ et FONSTAB : des moutons à prix subventionnés offerts à 5 204 bénéficiaires vulnérables pour la Tabaski

Une initiative sociale inédite a été menée par la Délégation Générale à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) et le Fonds National de Soutien aux Activités Bancaires (FONSTAB), en collaboration avec le promoteur Harouna Gallo BA, pour faciliter l'accès aux moutons de Tabaski aux personnes vulnérables.



Cette opération spéciale a permis à 5 204 bénéficiaires, principalement des veuves, des personnes handicapées et d'autres personnes en situation de précarité, d'acquérir des moutons à des prix accessibles avec un système de paiement échelonné.



Selon une source de PressAfrik, jointe au téléphone, les dépôts ont été clôturés. D'ailleurs, la cérémonie officielle de remise symbolique s'est tenue jeudi 29 mai 2025 dans les locaux de la Sogas (ex Séras) à Dakar.



La répartition géographique des bénéficiaires se fait comme suit : 966 moutons attribués à la région de Dakar et 4 238 moutons distribués à travers les différentes antennes départementales de la DER/FJ.



Le Dr Aïda Mbodj, Déléguée générale de la DER/FJ, a expliqué la double portée de cette initiative : "Cette opération représente à la fois une innovation sociale et économique. D'une part, nous soutenons les éleveurs locaux en sécurisant leurs débouchés commerciaux. D'autre part, nous allégeons significativement les dépenses des ménages les plus fragiles pendant cette période de fête."



Les inscriptions pour bénéficier de ce programme sont désormais closes. Les bénéficiaires sont invités à se rendre dans les différentes antennes de la DER/FJ pour retirer leurs moutons.