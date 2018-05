BREAKING - Le médecin de Liverpool donne des nouvelles de Salah

Des nouvelles plus ou moins rassurantes de l'Egyptien Mohamed Salah. Selon le médecin de Liverpool, le meilleur buteur de Premier League pourrait manquer entre 3 et 4 semaines de compétition et donc manquer le 1er tour de la Coupe du monde 2018 avec l'Égypte.



Pour rappel, Mohamed Salah souffre d'une dislocation de l'épaule suite à un duel avec le défenseur madrilène Sergio Ramos lors de la finale de Ligue des champions perdue par Liverpool samedi 26 mai.