Enseignement technique : Aliou Sall alerte sur les failles du futur Bac AEA

L’administrateur des Cours Privés Amadou et Kumba et ancien directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc), Aliou Sall tire la sonnette d'alarme face à la réforme de l'enseignement secondaire.



En cause, le projet de création de la nouvelle filière « Agriculture, Environnement et Agroalimentaire (AEA) », issue de la fusion des séries S4 et S5, qui risque d'engendrer une « surcharge horaire intenable » et de déboucher sur de « faibles performances au baccalauréat ».



L'ancien maire de Guédiawaye a confié à l'Observateur que les élèves concernés doivent actuellement accumuler l'intégralité du programme général de la série S2 et de lourdes disciplines techniques. Cette accumulation contraint les établissements à réduire le volume horaire des matières fondamentales, entraînant « des résultats très mitigés au concours d'entrée à l'ENSA » où les épreuves favorisent les profils scientifiques purs. Une fusion simple, sans refonte en profondeur, ne ferait qu'accentuer « l'affaiblissement supplémentaire du socle scientifique des apprenants ».



Pour pallier ce problème, Aliou Sall préconise de repenser les programmes par une « approche par compétences » ajustée aux métiers de l'agronomie, d'alléger les contenus redondants en SVT et même de renoncer à certaines matières.



Il appelle également à revoir les modalités d'évaluation et de sélection aux concours en insistant sur des épreuves pratiques et des coefficients adaptés. Selon lui, cette nouvelle série est une opportunité majeure qui exige une vraie « refondation pédagogique au service de la souveraineté alimentaire », et non une simple « addition de contenus ».