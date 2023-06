BRT vandalisé : Amadou Ba annonce la reprise des travaux et promet une inauguration en décembre

Le Premier ministre Amadou Ba, accompagné des ministres de l’Intérieur et des Infrastructures, ont visité, ce mardi, le chantier du projet Bus Rapid Transit (BRT). Le PM a également fait le point sur les stations vandalisées. Il annonce la reprise des travaux et assure que le projet sera livré au mois de décembre.



La visite a démarré au niveau du dépôt de Bus Rapid Transit (BRT) de Gadaye (Guédiawaye) pour se terminer à Liberté 6. Le constat est général, 19 des 23 stations ont été vandalisées. Les systèmes de billettiques et les signalisations ont été détruits. Les vitres n’existent plus au niveau des stations.



« Suite aux manifestations, il y a eu des ouvrages qui ont été dégradés. Il s’agit d’ouvrages collectifs qui appartiennent aux Sénégalais et malheureusement, ce sont peut-être les Sénégalais les plus démunis qui sont les utilisateurs de ce projet », a dit Amadou Ba.



Selon lui, cela va exiger un certain nombre de mesures que nous « allons prendre pour reprendre les travaux ». Pour le Premier ministre, des « instructions fermes ont été données aux responsables (ministère des Infrastructures, ministère de l’Intérieur et les autres ministères) pour que travaux puissent reprendre immédiatement et que l’on soit dans les délais ».



C’est vrai qu’il y a eu des « dégradations assez avancées donc j’attends un rapport et j’ai demandé au ministre des Infrastructures pour que les rapports parviennent au Premier ministre pour que je puisse le partager avec le président de la République dès la semaine prochaine pour que l’on ait une évaluation très précise des dommages et que l’on puisse engager les actions de réparation ».



À l’en croire, les « travaux vont démarrer immédiatement et vont se poursuivre. Il y aura certainement quelques éléments de surcoût. J’attends d’avoir des éléments très précis, mais je pense que nous devons au mois de décembre pouvoir inaugurer ce projet et pouvoir le mettre à la disposition des Sénégalais pour améliorer leur mobilité », a fait savoir le Premier ministre.



De son côté, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a rassuré que le BRT va rouler au mois de décembre.



« L’engagement était de livrer le chantier dans le dernier trimestre de l’année 2023 soit au mois de septembre ou octobre. Aujourd’hui, les instructions données par le Premier ministre sont de livrer les travaux au mois de décembre », a fait savoir Mansour Faye.



« Les équipes vont travailler davantage pour relever le défi même si nous on doit travailler en mode progressif et livrer les chantiers progressivement pour que les équipements détruits puissent être commandés », a-t-il indiqué.