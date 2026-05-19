Dakar : un homme arrêté pour pédocriminalité et administration de chanvre indien à un mineur de 10 ans

Selon un communiqué de la Police, le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff (Dakar) a procédé, lundi 18 mai 2026, à l’interpellation d’un individu pour mise en danger de la vie d'autrui par «administration de substances nuisibles, corruption de mineur et actes contre-nature». Cette procédure fait suite à la plainte déposée par la mère de la victime, un mineur âgé de 10 ans. Le mis en cause a été placé en garde à vue.



Selon la plaignante, son fils présentait depuis 2025 des troubles du comportement, marqués par des fugues répétées. Interrogé, l'enfant a révélé avoir été abordé près du terrain de la Zone de Captage par le suspect. Ce dernier l'invitait régulièrement à son domicile ou au Centre Talibou Dabo pour lui faire consommer du chanvre indien et abuser de lui, en échange de sommes dérisoires (50 FCFA) ou de denrées alimentaires.



Une réquisition médicale adressée à l'Hôpital Général Idrissa Pouye (HOGIP) a permis d'obtenir un rapport médico-légal confirmant des traces de violences récentes compatibles avec une pénétration.



Le 18 mai 2026, suite à une nouvelle fugue, l'enfant a conduit ses parents et les éléments de la Brigade de recherches au domicile du suspect, qui a été formellement identifié. «Malgré ses dénégations systématiques, les constatations matérielles et les vérifications d'usage ont corroboré les déclarations de la victime», précise la Police.