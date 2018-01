Baba Diao a lancé Outarde, la 25e banque de la place financière dakaroise

L’homme d’affaires sénégalais Baba Diaw, magnat ouest-africain des hydrocarbures, a officiellement procédé, le 22 janvier 2018, au lancement du 25 ème établissement bancaire de la place financière dakaroise.



La banque Outarde est dotée d’un capital initial de 14

milliards de fr cfa. La nouvelle institution financière installée au Sénégal. Elle va s’ajouter à la liste des 24 établissements financiers de la place de Dakar qui se partagent le marché national.



Selon la BCEAO, l’agrément a été finalement accordé à Abdoulaye Baba Diaw, magnat du secteur stratégique des hydrocarbures et propriétaire de la société de négoce International Trade and commodités(ITOC).



Les armures et le logo de la banque ont été homologués. L’homme d’affaires contrôle en effet le volet névralgique de l’achat et de la commercialisation des hydrocarbures au Sénégal.

Réputé pour sa légendaire discrétion, le milliardaire sénégalais Abdoulaye Baba Diaw, actionnaire majoritaire et Président du conseil d’administration (PCA) d’Outarde, a ouvert le capital à d’autres privés sénégalais et à la banque ouest africaine de développement (BOAD).



Cependant la BCEAO a pris le soin de demander auparavant un éclairage sur le montage financier de la nouvelle institution financière. L’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers du Sénégal (APBEFS) s’est félicitée du démarrage des activités de ce

nouveau membre du paysage bancaire national.



Outarde, du nom d’un canard, oiseau protégé, a été créée sous la forme d’une société anonyme (SA) , qui a pignon sur rue sur le boulevard de la République au cœur de la capitale sénégalaise.

Débauché du célèbre groupe BNP PARIBAS, le français Olivier SANTI en sera le premier Directeur Général .Outarde sera une banque d’affaires avec comme secteurs d’activités ciblés les Pme et le secteur primaire.



