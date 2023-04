Baba Tandian ouvre le feu sur Me Babacar Ndiaye, président de la FSBB: "C’est un manipulateur"

En conférence de presse, mercredi, l’Union des Basketteurs et Basketteuses du Sénégal (UBBS) a dénoncé les maux du basket-ball sénégalais. Baba Tandian, qui fait parti de ladite union, en a profité pour s’attaquer publiquement au président de l’instance. "Me Babacar Ndiaye est un manipulateur de la pire espèce. Tout ce qu’il raconte ne tient pas la route. Depuis plus de six ans, je l’attaque frontalement et il ne pipe mot c’est parce qu’il se reproche certaines choses. Aujourd’hui, le monde du basket a compris qu’il n’est pas le bon client pour faire émerger cette discipline", a-t-il affirmé.



Monsieur Tandian pense que la mauvaise gestion du basket a trop duré et selon si cette situation persiste c’est parce que l’ancien président du Comité de Normalisation du Basket-Ball Sénégalais, Serigne Mboup en a décidé ainsi. "Serigne Mboup a installé ce monstre. Maintenant il est collé à notre basket et il ne veut plus quitter. Mais il va finir par quitter parce qu’il avait bénéficié des services de l’ancien ministre des Sports Matar Bâ. Me Babacar Ndiaye est un mercenaire. Il ne connait pas le basket-ball. Un jour, il a dit: qui est Abdourahmane Ndiaye « Adidas », qu’est-ce qu’il a gagné ? Ceci témoigne de sa nullité dans le basket-ball. En outre avec le budget qu’il dispose, il ne met pas les moyens nécessaire dans le basket sénégalais", peste l'ancien patron du basket sénégalais.



Une déclaration qui tombe à quelques jours de l’assemblée générale élective de la fédération sénégalaise de basket-ball. A ce jour, seul Me Babacar Ndiaye est inscrit comme candidat pour sa succession.