Babacar Ba : " Les propos tenus par Bougar Diouf sont dangereux et indéfendables"

Babacar Ba, président du Forum du justiciable, s'est prononcé sur la convocation de Bougar Diouf, président de l'Union des Panafricanistes Sénégalais (UPS), à la Division spéciale de cybersécurité, ce vendredi matin. Dans un post sur X (anciennement Twitter), M. Ba a jugé les propos tenus par M. Diouf, objet de sa convocation, "de dangereux et d'indéfendables".
"Les propos qui auraient été tenus par Bougar Diouf et qui lui ont valu une convocation à la division de la cybercriminalité sont dangereux et indéfendables. On ne peut pas, sous prétexte de la liberté d’expression, se permettre de surfer sur des fibres aussi sensibles que le conflit casamançais et l’armée", a-t-il écrit.
Il a poursuivi en rappelant le principe du Forum du justiciable : "Autant nous défendons fermement la liberté d'expression, autant on ne saurait cautionner des écarts de langage qui peuvent saper la cohésion nationale".
Pour rappel, Bougar Diouf est convoqué ce vendredi à la Division de la cybersécurité (Dsc). Sa convocation fait suite à ses déclarations controversées sur le Premier ministre Ousmane Sonko et la rébellion en Casamance.
— Babacar Ba (@BabacarrBa) August 21, 2025
