Depuis que la Russie a attaqué l’Ukraine en 2022, la FIFA l’a écartée de toutes les compétitions, bien qu’aucun texte officiel de l’instance dirigeante du football mondial ne le stipule. Or, si depuis bientôt trois semaines les États-Unis, co-organisateurs de la Coupe du Monde FIFA 2026, et Israël déclarent la guerre et bombardent un pays souverain qualifié pour le Mondial, l’Iran, ils ne sont pas inquiétés par l’instance du football mondial. lou xèw (on est où là) ?



Donc, si la FIFA et l’Occident nous répètent que c’est la Russie qui a provoqué la guerre en Ukraine, et que c’est pour cette raison qu’elle est suspendue, qu’en est-il alors du sort des États-Unis, qui bombarde un autre pays qualifié pour les compétitions mondiales ?



Si la FIFA ne peut pas appliquer les mêmes règles utopiques infligées à la Russie aux États-Unis et à Israël, à quoi servent alors ces textes ?



Le prétexte avancé par les États‑Unis et Israël est qu’ils accusent l’Iran de soutenir le terrorisme international ; mais qu’est‑ce que cela change pour la FIFA ? Pourquoi l’instance du football mondial s’immisce‑t‑elle dans la politique, et dans cette guerre, qui peut être qualifié réellement d’État terroriste ?



