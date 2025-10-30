Babacar Fall se livre après sa libération : "Je n'éprouve aucun regret...ni aucun problème de santé"

Babacar Fall, directeur de la rédaction de Rfm (Radio Futur Média), a été arrêté hier, mercredi matin, puis libéré après plusieurs heures d’audition au Commissariat central de Dakar. Dans un entretien accordé à L’Observateur, le journaliste est revenu sur les temps forts de sa journée passée avec les enquêteurs.



« J’ai été appréhendé en compagnie de mes collègues Cheikh Tidiane Diagne et Abdou Thiam. Ils ont été libérés par la suite, ce qui m’a beaucoup soulagé », a-t-il déclaré. Avant de poursuivre : « Une fois au commissariat central de Dakar, on m’a retiré les menottes et, très sincèrement, on a pris soin de m’installer convenablement dans un bureau. Tout au long de l’audition, j’ai été traité avec considération. On m’a posé beaucoup de questions auxquelles j’ai répondu autant que possible »



Il a également salué le comportement des policiers à son égard : « Ils m’ont traité avec beaucoup de respect. Ils ont fait correctement leur travail et m’ont interrogé sur procès-verbal. »



Le journaliste a tenu à souligner qu’il ne s’est jamais senti dans des « conditions d’intimidation ». « Il est possible que celui qui a ordonné mon interpellation ait voulu m’intimider. J’étais presque certain que cette affaire ne susciterait aucune complication. Je n’ai éprouvé aucune inquiétude, convaincu de n’avoir commis aucune faute », a-t-il avancé.



Interrogé sur d’éventuels regrets concernant la diffusion de l’interview de Madiambal Diagne, M. Fall a répondu sans ambages : « Je n’éprouve aucun regret, et mes collègues de Rfm n’en éprouvent aucun non plus. »



Il a enfin précisé qu’il n’a pas été « placé en garde à vue » et qu’il n’a subi aucune crise. « Je n’éprouve aucun problème de santé et mon audition s’est déroulée dans d’excellentes conditions », a-t-il conclu.