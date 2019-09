Babacar Gaye réplique à Macky: « Le seul contentieux qui existe entre eux, c’est Karim Wade »

Comme l’a déclaré le Président Macky Sall après avoir accompagné son prédécesseur jusqu’à son domicile vendredi dernier, il y a eu des contentieux entre lui et Me Abdoulaye Wade.



Selon Babacar Gaye, il n’y a qu’un seul problème entre les deux hommes et il se nomme Karim Wade. « Je ne vois pas une divergence d’approche au plan idéologique ni une divergence pour l’amour du pays. S’il y a un contentieux, entre ces hommes, c’est juste parce qu’il y a eu l’affaire Karim », explique-t-il.