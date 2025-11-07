Babacar Niang alerte : “80 % des enfants diabétiques en Afrique ne sont pas diagnostiqués”

Le pédiatre et diabétologue Babacar Niang a appelé, ce vendredi à Dakar, les personnels de santé à multiplier les tests de dépistage du diabète lors des consultations, soulignant que “20 % des enfants diabétiques seulement sont diagnostiqués en Afrique”. Selon lui, “pour un enfant diabétique reconnu en Afrique, il y a quatre autres qui ne le sont pas”.



S’exprimant lors d’une conférence de presse organisée par l’Association sénégalaise de soutien aux diabétiques (ASSAD), en prélude à la Journée mondiale du diabète placée sous le thème “Diabète et milieu du travail”, le professeur Niang a averti : “Les 80 % d’enfants non diagnostiqués, on les manque, on les laisse. C’est-à-dire qu’ils vont décéder.” Il estime que beaucoup d’enfants “meurent dans les centres ou postes de santé sans que leur diabète ne soit identifié”.



Le spécialiste a rappelé que le diabète de type 1, fréquent chez l’enfant, “est plus sévère”, expliquant qu’il s’agit “de la loi du tout ou rien : soit on le diagnostique et l’enfant survit, soit il n’est pas pris en charge et il décède”. Contrairement à l’adulte qui peut vivre plusieurs années sans diagnostic, “l’enfant non traité peut mourir en moins d’une semaine”, a-t-il prévenu, insistant sur la nécessité “de poser le diagnostic le plus rapidement possible et de débuter le traitement”.



Coordonnateur du programme Changing Diabetes in Children (CDIC), Babacar Niang a indiqué que ce dispositif de prise en charge gratuite a permis de former plus de 400 agents de santé et de créer 22 sites de traitement à travers le pays. Grâce à cette initiative, “on est passé de 250 enfants suivis en 2018 à 1 700 enfants aujourd’hui”.



Il a également plaidé pour que chaque enfant reçu en consultation fasse un test de glycémie, soulignant que “le dépistage est désormais accessible avec moins de 500 francs CFA”. Selon Aps, il a invité à sensibiliser les écoles, qu’il considère comme “le milieu de travail de l’enfant”, afin qu’elles puissent “accompagner les enfants diabétiques à poursuivre leurs études tout en bénéficiant de soins appropriés”.