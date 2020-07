Babacar Touré, une valeur, un repère... Par Docteur Ibrahima Dème

Les Patriotes, les Progressistes et les Panafricanistes se sont encore réveillés l’âme en peine le lundi 26 juillet 2020, avec le rappel à Dieu d’un des leurs parmi les plus distingués, les plus valeureux et les plus brillants en la personne de Mr le Président Babacar Touré, Fondateur du Groupe Sud Communication. Ses éminents pairs du monde de la Presse sauront mieux que moi parler du Journaliste émérite diplômé en sociologie et en sciences politiques. Je pense notamment à Abdoulatif Coulibaly, Madiambal Diagne et les deux autres mousquetaires encore parmi nous et que Dieu leur prête une longue vie Mamadou Oumar Ndiaye et notre grand-frère Abdoulaye Bamba Diallo (Grand Laye).



Pour moi Babacar Touré c’est le destin atypique d’un aristocrate, au sens de Chateaubriand, «c'est-à-dire démocrate par nature, aristocrate par mœurs» tout le contraire des oligarques s’arcboutant à des privilèges de rang social. Noblesse et prestance, élégance et civilité, probité et générosité constituent des traits distinctifs et attractifs de ce Très Grand Monsieur à la prééminence toute naturelle. Je guettais ses éditoriaux et contributions nimbés de lucidité, de mesure et d’une vaste culture mais aussi et surtout quelle plume!

Ses relations avec le Président Mamadou Dia étaient connues et ce dernier le tenait en haute estime. Dans son Editorial à l’Edition Spéciale que SUD consacra au Président Dia suite à son rappel à Dieu le 25 janvier 2009, Babacar Touré le concluait en ces termes:

Monsieur le Président : Je continue, comme à chaque fois que je venais à vous dire ; « je vous salue, respectueusement Monsieur le Président, c’est moi Babacar Touré!». J’imagine la fierté du Président Dia venir l’accueillir sur le parvis du Paradis et lui dire ; « Enfin te voilà Babacar !». Que la Terre de Touba –lieu comme le disait le Président Dia où ont triomphé « l’esprit de résistance et la dignité sénégalaise » vous soit légère et qu’ALLAH, dans Sa miséricorde infinie vous entoure de Ses grâces et veille sur votre famille.

Je présente mes condoléances les plue émues à mon oncle Almamay Amadou Moctar Sidy Alboury Ndiaye, mon cousin Bouna Talla Sidy Alboury Ndiaye et à ma sœur et consœur Docteur Bousso Guèye Sow ainsi qu’à toute la famille de Mame Sidy Alboury Ndiaye



Docteur Ibrahima Dème

E-mail ; idemgfatm@gmail.com