Formation professionnelle : recrutement exceptionnel de 200 formateurs pour renforcer l’encadrement des filières prioritaires

Le gouvernement du Sénégal a annoncé un recrutement exceptionnel de 200 formateurs, dans le cadre de la « Grande Offensive Présidentielle pour la Formation Professionnelle et Technique ». L’information a été rendue publique par le ministère de la Formation professionnelle et technique dans un communiqué daté du 22 juillet 2025.Selon le ministère, cette opération vise à « renforcer l’encadrement pédagogique dans les filières prioritaires alignées sur l’axe stratégique “Capital humain de qualité et équité sociale” de l’Agenda National de Transformation Vision Sénégal 2050 ». Elle reflète « l’engagement fort des plus Hautes Autorités en faveur de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et du renforcement du tissu économique local ».Le ministère précise qu’en application des instructions du Premier ministre, des informations complémentaires seront communiquées prochainement sur « les filières ciblées, les profils recherchés, les quotas de recrutement et les modalités pratiques de recrutement ».Le communiqué insiste sur le fait que « le processus de recrutement se déroulera dans un esprit de transparence, de mérite, d’équité et d’excellence professionnelle ». Ce recrutement massif s’inscrit dans une stratégie nationale de développement du capital humain à l’horizon 2050, avec un accent mis sur la territorialisation de la formation et l’adéquation avec les besoins économiques.