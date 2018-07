Bac 2018 : Socé Ndiaye avertit les candidats déjà épinglés lors des anticipés de philo et du bac technique

A quelques heures de l’examen du baccalauréat général 2018, le directeur du Bac assure que toutes les dispositions ont été prises pour éviter toute fraude. Socé Diop, qui se veut claire, avertit les candidats épinglés lors du bac technique et de l’anticipé philo qu’ils ne pourront plus se présenter dans les centres d’examens.



Les candidats qui ont été pris la main dans le sac lors des anticipés de Philo et le bac technique ont été tous exclus. Le directeur du Bac, Socé Ndiaye informe que : « Présentement leur dossier est en route pour la commission de discipline, en attentant l’instruction de l’université et le verdict de la commission, ils ne peuvent plus faire le bac».



Sur les préparatifs des épreuves générales qui doivent démarrer demain, mardi, il rassure que tout est prêt pour un examen sans fraude. « Ce matin, on est en train de faire toutes les dernières distributions d’épreuves au niveau de la région de Dakar et tous se passe bien. Sinon pour les autres régions c’est déjà réglé. De toute façon nous avons pris toutes les mesures pour la protection des épreuves », assure le directeur du baccalauréat sur les ondes de rfm.



A rappeler que l’innovation de cette année est l’interdiction du téléphone portable dans les centres d’examens.