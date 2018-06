Bac 2018 à Sédhiou: aucun candidat de la série S1

4848 candidats dont 1611 filles ont été enregistrés pour le Baccalauréat 2018 à Sédhiou. Parmi eux, 413 sont en séries scientifiques. Toutefois, aucun candidat de la série S1 n’a été noté pour cette année.



«Nous avons 4848 candidats à Sédhiou pour le Bac 2018. Et, cette année on n’a pas enregistré de candidat en série S1 », déplore l’inspecteur d’académie de Sédhiou.



Par ailleurs, Cheikh Faye salue le dispositif de surveillance et la sécurité mise en place. «L’organisation a été parfaite. Nous n’avons pas de problème majeur. La préparation matérielle des centres par les chefs de centre a été effective. Les superviseurs sont présents et les dispositions sécuritaires ont été également mises en place avec l’aide des autorités administratives. On se félicite du bon déroulement de cette épreuve anticipée de philosophie», se réjouit-il.



Poursuivant, il souligne que : «les chefs d’établissements ont pris le dispositif nécessaire pour empêcher aux élèves d’accéder à l’intérieur des centres avec des téléphones portables conformément aux directives de l’Office du Bac»