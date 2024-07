Bac 2024: les candidats forclos autorisés à composer

« Nous avons décidé de donner une chance à ceux qui étaient forclos » C ‘est désormais permis aux élèves qui font le Bac et qui n’ont pas eu l’opportunité de s’inscrire, de passer l’examen. Tout comme l’examen du CFEE où le chef du gouvernement a permis aux élèves sans extrait de naissance de faire l’examen, les candidats au bac peuvent aussi le faire », a indiqué le ministre de l’Enseignement supérieur, Abdourahmane Diouf lors d’une visite des centres d’examen le 2 juillet.



Pour cette année, tout candidat forclos pour quelque raison que ce soit peut passer l’examen. « Le taux de présence est assez intéressant, c’est autour de 98% au niveau national. Cela veut dire qu’il y a des candidats qui n’ont pas pu venir. Nous avons un message spécial pour eux parce que vous savez, quand on clôt les listes du Bac, il n’est plus possible de s’inscrire. Ceux qui font la session de remplacement d’octobre sont d’habitude ceux qui ont eu des motifs légitimes de ne pas se présenter. Cette année, sous les instructions du Premier ministre et à l’issue du Conseil interministériel, nous avons décidé de donner une chance à ceux qui étaient forclos. C’est ceux qui auraient dû s’inscrire depuis janvier et qui ne l’ont pas fait pour une raison ou une autre », a-t-il déclaré.



« Dès la semaine prochaine, ceux qui n’ont pu passer le baccalauréat peuvent s’inscrire pour passer la session d’octobre », a affirmé le ministre.