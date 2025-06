Bac 2025 à Kolda : l’URAPE sensibilise contre la tricherie via les téléphones portables

En cette veille du démarrage des épreuves du Baccalauréat 2025, l’Union Régionale des Associations de Parents d’Élèves (URAPE) de Kolda (sud) tire la sonnette d’alarme sur les risques liés à l’utilisation frauduleuse des téléphones portables dans les centres d’examen.



En conférence de presse le week-end, le président de l’URAPE, M. Djiby Boiro, a lancé un appel ferme aux parents d’élèves : « Nous invitons les parents d’élèves à veiller strictement à ce qu’aucun candidat n’aille au centre d’examen avec un téléphone portable. Cela est formellement interdit et lourdement sanctionnable », a-t-il martelé.



Cette mise en garde intervient dans un contexte national où les cas de tricherie via les nouvelles technologies ont fortement augmenté ces dernières années, poussant les autorités éducatives à renforcer les dispositifs de contrôle.



M. Boiro a également insisté sur la nécessité d’une prise de conscience collective : « Nous invitons vivement les élèves et les parents au sens de responsabilité, pour ne pas compromettre le travail de toute une année scolaire par un seul acte coupable : le port d’un portable et la tentative de tricherie », a-t-il conclu.



Les autorités académiques, quant à elles, ont réaffirmé que tout contrevenant pris en flagrant délit sera immédiatement exclu et poursuivi conformément aux textes en vigueur.