Bac général 2019 : plus de 155 000 candidats convoqués ce lundi

Les épreuves du baccalauréat général 2019 vont démarrer, ce lundi 1er juillet, sur toute l'étendue du territoire. Plus de 155 000 candidats, toutes séries confondues, sont convoqués. Ils sont répartis dans 365 centres principaux et 68 centres secondaires.



Le téléphone portable est, comme les années précédentes, formellement interdit. L’Office du Baccalauréat (Bac) rassure et informe avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour un déroulement des examens.



"Pour cette année, nous avons enregistré une légère hausse des effectifs, soit plus 1600 candidats. En 2018, l'Office du Bac n'avait enregistré que 157 687 candidats", informe Sossé Ndiaye, le directeur de l'Office du Bac.

Il tient à préciser que tout ce qui n’est pas acceptable ne serait pas accepté.