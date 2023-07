Baccalauréat 2023 au lycée LPA : les premières tendances "pas du tout satisfaisantes" (chef de centre)

C’est sous un soleil hardant que les candidats et candidates au baccalauréat 2023 se sont regroupés dans la cour du Lycée Seydina Issa Rouhou Lahi (ex LPA) des Parcelles Assainies pour assister à la proclamation de leur résultat, ce lundi 10 juillet. Ces premières tendances du bac général dudit lycée laissent augurer des résultats pas du tout satisfaisants si on l'en croit au Proviseur du lycée et chef de centre de l’établissement. Lamine Kane qui parle d’un pourcentage pour le moment de 17 %, 31 % et ensuite 15 % pour les différentes séries très loin de la moyenne.



