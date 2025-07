Baccalauréat 2025 à Sédhiou : 4 772 candidats démarrent les épreuves sous haute surveillance

Un total de 4 772 candidats (2 485 garçons et 2 487 filles) a entamé, ce mardi, les épreuves du baccalauréat général dans la région de Sédhiou (sud), sous une surveillance renforcée, selon les autorités académiques citées par l'APS.



Le gouverneur Diadia Dia s'est rendu dans plusieurs centres d'examen, dont les lycées Balla Moussa Daffé et Ibou Diallo, saluant "le bon déroulement" des épreuves. Malgré quelques absences (13 sur 364 candidats à Balla Moussa Daffé et 9 sur 358 à Ibou Diallo), l'organisation globale a été jugée satisfaisante.



Les autorités ont mis en place un dispositif sécuritaire strict, avec des surveillants opérationnels. Des mesures anticipées ont également été prises pour faire face aux possibles perturbations liées à l’hivernage, a assuré le gouverneur.