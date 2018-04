Bagarre à l’Assemblée nationale : «Je ne regrette absolument rien, c’est à eux de regretter», dixit Ousmane Sonko

​«Je ne regrette absolument rien. Et, ça vient de commencer parce que les choses vont arriver là où elles doivent être», déclare le député de l’opposition, Ousmane Sonko suite au bagarre qui a eu lieu en pleins débats. Pour lui, c’est aux députés de la majorité qui doivent regretter.



«Il y a 13 motions préjudicielles, comme le stipule l'article 74 de la Constitution. Si ces motions sont finies, ils peuvent entrer dans le débat de fond et le souhaitent. Et, après les débats de fonds, on peut aller au vote. Ils dorment jusqu’à ce que l’on dise qu'il y a vote pour qu'ils lèvent tous leurs doigts, comme des robots», peste le député.



Ousmane Sonko de renseigner : «Nous avons dit au président Moustapha Niasse d’arrêter ce qu’il fait. Il ne va pas nous imposer de voter cette loi sans des débats, ou sans examiner les motions préjudicielles. On ne va pas l’accepter».