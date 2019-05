Bagarre entre militants Pur et Apr à Tamba: 11 éléments de la garde rapprochée d’Issa Sall libérés

Du nouveau dans l’affaire de la bagarre rangée entre les militants du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) et ceux de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) à Tambacounda. Onze (11) des quatorze (14) éléments de la garde rapprochée du Professeur (Pr) Issa Sall, arrêtés dans cette affaire, ont recouvré la liberté.

C’est suite à une ordonnance de mise en liberté provisoire rendue par le Doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande instance de Tamba, N. Ngom.



Il s’agit de Sidy Diatta, Ibrahima Kébé, Moustapha Diakhaté, Aly Dieng, El Hadji Seck, Mouhamadou Moustapha Ndiaye, Ibrahima Niang, Ibrahima Mbar Diouf, Serigne Moustapha Sall, et Mor Mbap.



Cependant, souligne « Les Echos » qui donne l’information, l’affaire est loin de connaître son épilogue. Car, informe le journal, trois (3) autres éléments de la garde rapprochée du Pur sont restés en prison. Ils sont poursuivis pour meurtre, complicité et détention d’armes sans autorisation administrative.



La bagarre rangée avait eu lieu le 11 février dernier, durant la campagne électorale. Un conducteur de moto Jakarta et un partisan de la mouvance présidentielle y avaient perdu la vie.