Baisse des prix des denrées : A Kaolack les nouveaux tarifs connus au grand public

Le gouvernement semble bien déterminé à faire appliquer les nouveaux prix sur les denrées de première nécessité. Le président de la République, son Premier ministre et le ministre du commerce en ont fait une question d'honneur. En attestent les injonctions du ministre Sérigne Guèye Diop à l'endroit des meuniers qui se sont finalement pliés aux décisions prises.



A l'heure, les services dédiés de l'Etat veillent à l'application totale des nouveaux pris sur toute l'étendue du territoire nationale. A Kaolack, par exemple, s'est tenu ce vendredi un Conseil régional de la consommation. Ce CRC a pour but de déterminer les nouveaux prix plafonds des produits alimentaires et du ciment.



Cette réunion a permis de déterminer les nouveaux prix dans toute la région du centre. Ces nouveaux prix s'établissent comme suit : le bidon d’huile de 20 litres sera vendu à 19.140 francs CFA et à mille francs CFA le litre, le prix du sac de riz brisé ordinaire de 50 kilogrammes est fixé à 19.600 francs CFA, soit 420 francs CFA le kilogramme, le prix du sac de sucre de 50 kilogrammes est arrêté à 29.200 francs CFA, le kilogramme étant vendu à 610 francs CFA, pour la farine de type 55, le prix du sac est de 15.530, contre 16.030 francs CFA pour la farine améliorée.



Il faut dire que ces prix pour le moment concernent les département de Kaolack et Guinguinéo.