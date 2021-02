Baisse des trafics aérien et maritime au Sénégal... à cause de la pandémie de Covid-19

Les trafics aérien et maritime ont été lourdement impactés par la covid-19, selon les chiffres de l’Agence nationale de la statistique et la démographie (Ansd). Comparativement au mois d’octobre 2019, le nombre de passagers (-48,9%), les mouvements d’aéronefs (-38,2%) ont connu une chute, selon l’Ansd, qui, précise qu’en revanche, le volume du fret s’est accru de 3,5%.



En octobre 2019, le nombre de passagers enregistrés à l’Aéroport Blaise Diagne de Diass (AIBD) est de 212 513, soit, 90 290 départs, 108 384 arrivées et 13 839 en transit. Une baisse a été notée en octobre 2020, avec un total de 108 504 de passagers soit, 46 144 départs, 52 899 arrivées et 9 461 en transit.



Cependant, le document informe que « le trafic aérien a été marqué, au mois d’octobre 2020, par l’augmentation concomitante du fret (+21,5%), du nombre de passagers (+21,2 %) et des mouvements d’aéronefs (+16,2%) en rythme mensuel ».