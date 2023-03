Baisse du loyer: nommé à la tête de la commission, Momar Ndao promet de "commencer immédiatement le travail"

Le gouvernement du Sénégal a mis en vigueur la mesure sur la baisse du loyer hier mercredi lors du conseil de ministres décentralisé à Sédhiou. Sur ce, le président du Commission nationale de régulation des loyers des Baux à usage d’habitation (CONAREL) Momar Ndao, s’engage à ce que les bailleurs appliquent les textes.



« Le décret est pris depuis le 24 février 2023. C’est déjà acté par le conseil des ministres. La mesure est effective, donc les bailleurs n’ont qu’à appliquer les textes », a dit M. Ndao, nommé par le président Macky Sall en conseil des ministres.



« Nous allons commencer immédiatement. Le travail n’attend pas. On va donner les numéros à contacter et tous les différents éléments qui permettent de saisir la commission », a-t-il promis. « Ceux qui ne respectent pas les textes seront sous le coup de la loi de 1981 sur la hausse illicite des loyers et ils risquent une peine de prison et une peine d'amende » a menacé celui qui occupait jusque-là le poste de Conseiller technique à la présidence de la République.