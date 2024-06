Bakel : les prévenus du village de Nieniekho écopent de 3 ans de prison avec sursis

Les 20 prévenus du village de Nieniekho jugés par le tribunal de grande instance de Tambacounda sont finalement reconnus coupables. Ils écopent de trois (3) ans de prison avec sursis. Le village Nieniekho dans la commune de Sadatou, département de Bakel région de Tambacounda est sorti de l'anonymat au courant du moi mai 2024.



Les habitants de ce village s'opposant à un projet dont les promoteurs étaient des Chinois avaient attaqué la délégation dirigée par l'adjoint au préfet de Bakel.



Ces prévenus sont, aujourd'hui, reconnus coupables de troubles à l'ordre public, violences et voies de faits coups et blessures volontaires, destruction de biens appartenant à l'État, participation à une manifestation non autorisée, entre autres délits. Ils ont écopé de trois ans de prison avec sursis.



Mamadou Kanouté l'un des prévenus était le grand absent à ce procès. Car il est mort en prison.