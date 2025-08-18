Bakel sous menace d’inondation : le président du Conseil départemental interpelle les autorités

Le président du Conseil départemental de Bakel, Mapathé Sy, tire la sonnette d’alarme et appelle les autorités à agir en urgence, notamment à travers la construction de logements sociaux pour les sinistrés des crues de l’an passé.

“Les tendances sont à la hausse, ce qui confirme les prévisions de la météo qui avait déjà alerté que cette année serait beaucoup plus pluvieuse que la précédente”, a-t-il déclaré.

Selon lui, la côte d’alerte est fixée à 10 mètres au niveau de la station de Bakel. “Avec un niveau actuel de 9,32 m, il ne reste que 0,68 m avant d’atteindre le seuil critique. La Falémé enregistre également une hausse inquiétante : 7,16 m contre 5,13 m à la même période en 2024” a-t-il alerté.

Mapathé Sy redoute des conséquences dramatiques : “L’année dernière, nous avions tout perdu. Les producteurs n’avaient rien récolté et si la tendance se poursuit, nous risquons à nouveau de perdre nos cultures et nos habitations.”

Il rappelle enfin que de nombreuses familles sinistrées vivent encore sous des tentes depuis les inondations de 2024 et exhorte l’État à mettre en place un programme de relogement digne et durable.

À Bakel, le niveau des eaux du fleuve Sénégal continue de grimper, faisant craindre une inondation de l’ensemble de la commune. Ce lundi matin, le fleuve affichait 9,32 mètres contre 6 mètres à la même période l’année dernière.