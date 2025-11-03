Balantacounda : des voix s'élèvent après l’exclusion du pont de Témento du programme d’investissements 2026

La grogne monte dans le Balantacounda, département de Goudomp (sud), après la publication de la liste des chantiers retenus par le ministère des Infrastructures pour l’exercice 2026. L’absence, une nouvelle fois, du projet de construction du pont de Témento a suscité indignation et incompréhension au sein des populations locales, qui y voient un manque de considération pour leurs priorités urgentes.



« Le pont de Témento, dans le département de Goudomp, ne figure pas encore une fois dans le programme d’investissements 2026 du ministère des Infrastructures », s’est désolé un membre du Comité de pilotage pour la construction du pont, très engagé depuis plusieurs années dans le plaidoyer en faveur de cet ouvrage stratégique. Il invite l’État à réviser ses priorités afin de répondre aux attentes des habitants de cette zone longtemps enclavée.



« Nous exhortons nos autorités et surtout nos députés à porter le combat, même si on sait très bien qu'ils y travaillent, pour mettre fin au calvaire des habitants du département de Goudomp », a-t-il insisté.



Cette déception contraste fortement avec l’espoir suscité le 1er mars 2023, lorsque, lors d’un Conseil des ministres délocalisé à Sédhiou, le gouvernement avait annoncé la construction du pont de Témento. Le projet devait être mis en œuvre dans le cadre d’un vaste programme régional d’investissements d’un montant de 400 milliards de FCFA, dont un important volet consacré au désenclavement intégral de la région de Sédhiou.



Près de trois ans après cette annonce porteuse d’espoir, les populations du Balantacounda déchantent. Pour elles, cette nouvelle mise à l’écart du projet symbolise le manque de suivi des engagements pris et renforce le sentiment d’abandon. Le désespoir est désormais le sentiment le plus partagé, dans une région où l’enclavement continue de freiner la mobilité, le commerce, l’accès aux services sociaux et le développement local.



En attendant un éventuel réexamen du dossier, les habitants du département de Goudomp devront encore prendre leur mal en patience — et poursuivre leur mobilisation pour que le pont de Témento devienne enfin une réalité.