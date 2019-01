Balla Gaye 2 vs Modou Lô : Le combat menacé à cause de...

Balla Gaye 2 vs Modou Lô, le combat revanchard tant attendu par les férus de la lutte risque de connaitre des contraintes. En effet selon SunuLamb, le combat n’est pas encore régularisé au niveau du Cng.



Mais, ce n’est pas de la faute du promoteur Gaston Mbengue mais plutôt celle des deux lutteurs. Balla Gaye 2 et Modou Lô qui n’avaient pas encore renouvelé leur licence pour l’exercice 2018-2019, révèle du journal.



Toutefois, les choses devraient se régler dès ce jeudi puisque les deux lutteurs sont annoncés au Cng pour rectifier le t ir : Modou Lô le matin et Balla Gaye le soir, précise la même source.