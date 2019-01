Balla Gaye 2 vs Modou Lô : Selbé Ndom révèle le nom du "vainqueur"

Le combat Modou Lô Balla Gaye c’est ce dimanche 13 janvier. Et la voyante Selbé Ndom, comme à son habitude, s’est exprimée sur l’issue du combat. « J’ai vu Modou Lô couché dans un trou. Ce qui est un très mauvais signe.



Et j’ai vu Balla Gaye vêtu d’un grand boubou debout. Il portait des lunettes. Et les lunettes signifient la victoire de même que le grand boubou », a révélé la dame.



Seneweb.