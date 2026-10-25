Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

UFOA A U20 : après avoir mené 2-0, le Sénégal cède face à la Guinée et manquera la CAN



UFOA A U20 : après avoir mené 2-0, le Sénégal cède face à la Guinée et manquera la CAN
Le Sénégal U20 quitte le tournoi de l’UFOA-A U20 dès les demi-finales. Ce dimanche 25 octobre 2026, à Bamako, les “Lionceaux” ont été éliminés par la Guinée (3-2), au terme des prolongations. Pourtant, les “Lionceaux” menaient 2-0 avant d’être rattrapés au score à la fin du temps réglementaire (2-2). 

Tenants du titre, ils ne disputeront donc pas la prochaine CAN U20, prévue au Ghana en 2027. La Guinée affrontera la Gambie en finale, tandis que le Sénégal jouera la troisième place face à la Sierra Leone. 
Autres articles

Moussa Ndongo

Dimanche 25 Octobre 2026 - 23:19


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter