UFOA A U20 : la Gambie bat la Sierra Leone et se qualifie en finale et à la CAN U20

La Gambie a validé sa qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations U20 Ghana 2027. Les Young Scorpions ont battu la Sierra Leone 2-0 ce dimanche en demi-finale du tournoi UFOA A au stade Mamadou Konaté de Bamako.
Les Gambiens affrontent en finale le vainqueur de l’autre demi-finale entre le Sénégal et la Guinée.
Le tournoi se déroule au Mali du 15 au 30 octobre 2026. Les deux finalistes obtiendront leur qualification pour la phase finale de la CAN U20 2027, prévue au Ghana.
Les Gambiens affrontent en finale le vainqueur de l’autre demi-finale entre le Sénégal et la Guinée.
Le tournoi se déroule au Mali du 15 au 30 octobre 2026. Les deux finalistes obtiendront leur qualification pour la phase finale de la CAN U20 2027, prévue au Ghana.
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