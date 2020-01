Ballon d’Or Africain 2019: Mané devrait soulever pour la première fois de sa carrière ce magnifique trophée

Le Sénégalais Sadio Mané est le grand favori pour remporter le Ballon d’Or Africain 2019 qui sera décerné ce mardi (19h00), lors d’une cérémonie organisée par la Confédération africaine de football (CAF) à Hurghada, en Égypte.



Quatrième au Ballon d’Or 2019 derrière Lionel Messi, Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo, l’attaquant de Liverpool devrait donc soulever pour la première fois de sa carrière ce magnifique trophée. Il deviendrait également le premier joueur sénégalais à soulever ce trophée depuis Diouf en 2001 et 2002.



Coéquipiers à Liverpool, Mané et Salah ont connu une année faste avec des victoires en Ligue des champions, Supercoupe d’Europe et au Mondial des clubs. Seule la Premier League leur a échappé… Au profit du troisième finaliste, Riyad Mahrez.



L'Algérien Riyad Mahrez et l'Egyptien Mouhamed Salah devraient manquer la cérémonie des CAF Awards. L'information a été relayée par le compte Twitter du site sportif algérien dzfoot. D'après la source, Mahrez, qui disputera avec son club la demi-finale de League cup le même jour, a déjà envoyé un courrier à la CAF pour justifier son absence. Contrairement au champion d'Afrique, le Pharaon lui, préfère entretenir le flou sur sa présence.



Samuel Eto’o, ancienne gloire camerounaise, vainqueur à quatre reprises du prestigieux prix (2003, 2004, 2005, 2010), sera le maître de cérémonie de l’édition 2019, qui récompensera également la meilleure joueuse africaine de l’année, le meilleur entraîneur ou encore le meilleur espoir.