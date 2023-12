Ballon d’Or africain : Oublié par la CAF, Mahrez réagit

L’attaquant algérien Riyad Mahrez n’est pas resté sans réaction face au choix de la CAF de ne pas lui attribuer le titre du meilleur joueur de l’année.



La CAF a communiqué jeudi la liste des trois finalistes pour le titre du meilleur joueur africain de l’année 2023. A la surprise générale, et en dépit de son sacre européen avec Manchester City, Riyad Mahrez n’y figure pas. L’Algérien s’est vu préférer le trio Salah, Osimhen et Hakimi.



Mahrez contre-attaque

Il y a un mois, dans un entretien à L’Equipe, Mahrez avait déclaré que ce trophée individuel lui tenait à cœur. « Dans le jeu, j’ai été un acteur majeur en PL, FA Cup, un peu moins en Ligue des champions, mais sur les dernières années, j’ai toujours été important dans cette compétition. Il y a une forme de logique à ce que je sois récompensé par ce titre européen. Après, j’ai entendu qu’on essayait aussi de pousser pour le gardien du Maroc, Bounou, c’est vrai qu’il a gagné la Ligue Europa, mais bon ça ne vaut en aucun cas un triplé historique avec City. Donc on verra.. », avait-il confié.



Naturellement, le joueur d’Al-Ahli l’a eu mauvaise quand il a appris qu’il ne faisait même pas partie des trois derniers candidats. Il s’est alors empressé de se rendre Instagram et poster une photo de lui lourde de sens. On le voit avec le maillot de City et l’index sur la bouche, l’air de dire « taisez-vous ! ». Difficile de ne pas y voir un message codé aux dirigeants du football africain.



Mahrez ne se rendra donc pas à Marrakech lundi prochain. Il va devoir se contenter du seul titre africain qu’il a, celui conquis en 2016. Qui sait ? Pour le doublé, ce n’est peut-être que partie remise pour l’année prochaine.



Avec Foot 365