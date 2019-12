Ballon d'Or africain: Sadio Mané est le grand favori, selon Madjer

L’attaquant sénégalais Sadio Mané est favori pour le Ballon d’or africain 2019, dont la cérémonie est prévue le 7 janvier en Egypte, a déclaré l’ancien capitaine et sélectionneur de l’Algérie, Rabah Madjer. «Le bilan chiffré donne Sadio Mané comme favori, surtout s’il remporte dans les prochains jours la Coupe du Monde des clubs avec Liverpool (élite anglaise)», indique Madjer, cité par dzfoot, un site algérien spécialisé dans le football.



Vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool, Sadio Mané a terminé co-meilleur buteur de la Premier League avec 22 réalisations au cours de la saison 2018-2019. L’attaquant sénégalais, finaliste de la CAN 2019, a débuté la saison 2019-2020 sur les mêmes bases en demeurant l’un des principaux leaders de l’attaque des Reds, leaders de la Premier League anglaise.



Toutefois, s’il admet la place de favori de l’attaquant sénégalais actuellement à Doha (Qatar) où il dispute la Coupe du monde des clubs, Rabah Madjer, Ballon d’or africain, estime que Riyad Mahrez, champion d’Angleterre et d’Afrique 2019, «a aussi les arguments nécessaires pour finir devant».

«La concurrence est rude entre Mané, (Mohamed) Salah et Mahrez. Mais Riyad est aussi champion d’Afrique et il a donc toutes ses chances», a dit Madjer, sacré Ballon d’Or africain, en 1987. Riyad Mahrez avait été sacré Ballon d’or africain en 2016, année où il a gagné la Premier League avec Leicester City. Transféré en 2018 à Manchester City, le capitaine des Fennecs tarde à disposer d’une place de titulaire dans l’équipe dirigée par Pep Guardiola.