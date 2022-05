Ballon d'Or : le coup de gueule de Sadio Mané

Sadio Mané s'apprête à disputer sa troisième finale de Ligue des Champions après celle perdue de 2018 et celle remportée en 2019. Auteur d'une très belle saison au cours de laquelle presque aucun trophée ne lui a résisté, le Sénégalais a été interrogé par The Daily Mail sur le manque de reconnaissance pour les joueurs africains lors du classement du Ballon d'Or.



«C'est vrai. Si vous le dites, que puis-je dire moi-même ? C'est triste. Cette coupe, la Coupe d'Afrique des Nations, est l'une des plus importantes pour moi, c'est le plus grand trophée que j'ai gagné dans ma vie. Qu'un joueur africain n'ait pas gagné le Ballon d'Or depuis George Weah (1995), c'est triste, c'est sûr ». Une grosse performance en finale serait en tout cas un nouvel argument de poids pour le numéro 10 des Reds.