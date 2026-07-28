Plan social à l'AIBD SA : le syndicat STDS rejette la mesure et exige des élections

Dans un communiqué rendu public ce mardi, le Syndicat des Travailleurs Démocratiques du Sénégal (STDS), sous la signature de Djibril Sene, exprime son opposition ferme et catégorique au projet de plan social annoncé par la Direction générale de l'AIBD.SA, qu'il qualifie d'injustifié et d'inopportun. Le syndicat attribue les difficultés actuelles de l'entreprise à des problèmes de gouvernance plutôt qu'à un suraffectif, rejetant l'idée de faire supporter aux travailleurs les conséquences de mauvais choix managériaux.



Le STDS pointe du doigt les disparités salariales et les tensions issues de la fusion intervenue en 2021 entre AIBD.SA et ADS, regroupant commerce et transport aérien sous deux conventions distinctes. Pour corriger ces injustices, le syndicat avait demandé auprès de l'Inspection du travail l'organisation d'élections des délégués du personnel dès mai 2025. Prévu le 17 juin 2025 puis reporté d'un commun accord au 27 juillet 2026, le scrutin a finalement fait l'objet d'un report unilatéral par la Direction générale à trois jours seulement de l'échéance. Le STDS dénonce cette décision qui prive les salariés de représentants légitimes depuis l'expiration des derniers mandats en 2021.



Face à ce blocage, le syndicat exige le rejet de tout projet de réduction d'effectifs ainsi que l'organisation immédiate des élections professionnelles pour engager des négociations équitables. L'organisation syndicale demande aussi l'harmonisation des conventions collectives et la relance des chantiers à l'arrêt, citant la réouverture aux vols commerciaux de l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Yoff ainsi que la remise en service de l'aéroport de Saint-Louis. Le STDS invite enfin les hautes autorités de l'État, le Conseil d'administration, le ministère de tutelle et l'Inspection du Travail à intervenir pour rétablir un dialogue social conforme à la loi et garantir la stabilité des emplois.