Modification du Code électoral : Diomaye «devient complice de cette forfaiture électorale», prévient Abdou Mbow

Au Sénégal, les députés ont débuté, ce mardi matin, l’examen de la proposition de lois portant modification du Code électoral. Dès l’entame de la séance plénière, le député Abdou Mbow, président du groupe parlementaire de l'opposition Takku Wallu, a sévèrement critiqué une proposition de lois «taillée sur mesure» par le parti au pouvoir (Pastef), pour permettre à son «guide spirituel» Ousmane Sonko d'être candidat à la présidentielle de 2029.



«Vous le faites dans le mauvais sens, parce que jamais dans l'histoire politique du Sénégal, une modification du Code électoral n'a été précédée d'un dialogue et la recherche d'un consensus. Vous avez rompu tout ce que nos devanciers ont réussi en matière de processus électoral inclusif, en imposant votre majorité pour adopter ce texte, taillé sur mesure, pour permettre à votre guide spirituel (Ousmane Sonko) d'être candidat en 2029», a martelé Abdou Mbow.



Le parlementaire a aussi critiqué l’attitude du Président Diomaye Faye, qu’il accuse de n’avoir «pas eu le courage d'assumer ses responsabilités» en s’opposant à cette proposition de lois. «Il n’a pas exprimé clairement (un avis contraire). Dès lors, le Président de la République, Diomaye Faye, devient complice de cette forfaiture électorale», a prévenu l’opposant, ajoutant que le duo de l’exécutif «est en train de détricoter» l’économie et tous les acquis du Sénégal.





Pour rappel, l’objectif majeur de cette proposition de lois initiée par le Pastef vise la refonte des articles L.29 et L.30 du Code électoral. Le texte propose de limiter les cas d'inéligibilité à une liste fermée d'infractions graves (corruption, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux). En ce qui le concerne spécifiquement, le très controversé article L.30 élimine du jeu électoral toute personne condamnée à une amende supérieure à 200 000 FCFA.