PSG – Bayern Munich : quels enjeux personnels pour les coachs Pep Guardiola et Luis Enrique ?

Ce mardi soir, à 19h (GMT), le Parc des Princes sera le théâtre d’un match important entre le Paris Saint-Germain (France) et le Bayern Munich (Allemagne), en demi-finale aller de la Ligue des Champions de football. Au-delà de l'enjeu collectif, deux destins individuels se croisent avec des records historiques en ligne de mire.



L'entraîneur parisien, Luis Enrique, peut entrer un peu plus dans l'histoire de la compétition. S'il s'impose face aux Bavarois Vincent Kompagny, il deviendra le coach le plus rapide à atteindre la barre des 50 victoires en Ligue des Champions. Sa performance actuelle est de 49 victoires en 76 matchs. Le record à battre est détenu par Pep Guardiola, qui a atteint ce cap en 80 matchs (en décembre 2015 avec le Bayern).



Pour valider ce record, l'Espagnol Luis Enrique devra briser sa malédiction face à Vincent Kompany. Le technicien belge est le seul à avoir battu le PSG de Luis Enrique à deux reprises en Ligue des Champions récemment (novembre 2024, victoire du Bayern (1-0)/novembre 2025, victoire du Bayern (2-1).



Si le Bayern l'emporte ce soir, Kompany deviendra l'entraîneur ayant infligé le plus de défaites à Luis Enrique dans l'histoire de la compétition (3 victoires). Il convient de noter, cependant, que Vincent Kompany suivra la rencontre depuis les tribunes, en raison d’une suspension.