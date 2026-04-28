Goudomp privé d’eau depuis plus de 72 heures : les populations en détresse

La ville de Goudomp, située dans la région de Sédhiou (sud), traverse une grave pénurie d’eau potable depuis plus de 72 heures, plongeant les habitants dans une situation de plus en plus préoccupante.



À l’origine de cette crise, une panne survenue au niveau du forage principal de la localité. Une défaillance technique confirmée par le président de l’Association des Usagers des Forages Ruraux (ASUFOR), Mamadou Salif Barry, lors d’une intervention sur les ondes de la radio locale Pkumel FM. Selon lui, cet incident est à l’origine de l’interruption de l’approvisionnement en eau dans la commune.



Face à cette situation, les populations, désemparées, n’ont d’autre choix que de se tourner vers des solutions alternatives. Beaucoup s’approvisionnent désormais dans des puits traditionnels, tandis que d’autres se rendent dans des mini-forages installés au niveau de certains lieux de culte ou d’établissements scolaires. Dans ces points d’eau de secours, le bidon de 20 litres est vendu à 100 francs CFA, un coût supplémentaire qui pèse lourdement sur les ménages.



Cependant, une lueur d’espoir subsiste. Mamadou Salif Barry a tenu à rassurer les habitants en indiquant qu’une équipe technique est actuellement mobilisée pour réparer la panne. Il se veut optimiste quant à un retour à la normale dans les prochaines heures.



En attendant la résolution du problème, il appelle les populations à faire preuve de patience, tout en espérant que des solutions durables seront envisagées pour éviter de telles situations à l’avenir.