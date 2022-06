Bamba Dieng élu pépite de la Ligue 1 par les fans du championnat français

Bamba Dieng est 𝗹𝗮 𝗽𝗲́𝗽𝗶𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 🇸🇳💎



— Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) June 21, 2022

Une autre consécration pour Bamba Dieng, après avoir remporté le trophée UNFP du plus beau but de la saison 2021-2022. Le jeune attaquant international sénégalais a été élu "Pépite de la Ligue 1" par les fans de ce championnat.L'ancien pensionnaire des Diambars de Saly a récolté 22 000 votes contre 18 000 votes pour le Lyonnais Castello Lukeba et 3300 votes pour le Lensois David Pereira Da Costa. Bamba Dieng a inscrit 7 buts en 25 matchs de Ligue 1 cette saison.