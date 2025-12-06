Baisse des carburants : les distributeurs autorisés à appliquer des tarifs inférieurs dans le respect de la réglementation

Le Gouvernement du Sénégal informe, dans un communiqué publié ce samedi, que les prix des carburants automobiles (supercarburant et gasoil) ont été officiellement revus à la baisse à partir de ce 6 décembre 2025, à 18 heures. Cette décision découle de l’arrêté n°043570 signé la veille par le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines et le ministre de l’Industrie et du Commerce.
Selon le communiqué, cette mesure traduit la volonté du Gouvernement de renforcer le pouvoir d'achat des ménages, d'accompagner les opérateurs économiques et de consolider la transparence dans la fixation des prix des produits pétroliers.
Nouveaux tarifs applicables :
• Supercarburant
Ancien prix : 990 FCFA/litre
Nouveau prix : 920 FCFA/litre
Baisse : 70 FCFA/litre
• Gasoil
Ancien prix : 755 FCFA/litre
Nouveau prix : 680 FCFA/litre
Baisse : 75 FCFA/litre
Le Gouvernement précise que les prix fixés constituent des plafonds. À ce titre, les acteurs de la distribution sont autorisés à pratiquer des tarifs inférieurs, dans le strict respect de la réglementation en vigueur.
Les services compétents des ministères concernés assureront le suivi de la bonne application de ces dispositions sur toute l'étendue du territoire national, conclut le communiqué.
