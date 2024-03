Bamba Kassé sur l'agression contre Maimouna Ndour faye : " un geste ignoble, une barbarie"

Dans cette affaire d'agression contre la journaliste Maimouna Ndour Faye, monsieur Bamba Kassé n'y va pas par le dos de la cuillère. Dans ce cas présent, le syndicaliste suggère l'union des coeurs pour faire face à ces agressions devenues récurrentes. "Pour le moment" fait savoir monsieur Kassé, "le synpics en accord avec toutes les autres associations de presse, mais également en accord avec tous ceux qui sont conscients du rôle de la presse dans une société va dans un premier temps demander à ce que l'Etat du Sénégal mette toutes les ressources à disposition afin que la lumière soit faite. Et que l'auteur de cet acte ignoble soit identifié poursuivi et châtié par la justice. Mais au-delà, nous demandons à ce qu'il y ait une présence solidaire des journalistes et de tous les militants des droits de l'homme au siège de la 7TV pour dire non au musèlement, non aux tentatives d'intimidation, non à cette violence verbale et maintenant physique perpétrée contre des journalistes".



"Nous sommes soulagés d'apprendre qu'elle va mieux. Qu'elle est tirée d'affaires que son pronostic vital n'est plus engagé. Mais nous sommes indignés par une telle barbarie, par une telle lâcheté, un geste aussi ignoble", a informé monsieur Kassé..



Maimouna Ndour Faye, faut-il le rappeler, a l'objet d'une tentative d'assassinat dans la nuit du jeudi au vendredi devant chez elle. D'après Bamba Kassé au regard, "des éléments factuels qui sont parvenus à la presse, elle a été attaquée par quelqu'un qui a prémédité son coup qui est allé devant chez elle qui lui a administré plusieurs coups de couteau. Cette personne tentait à attenter à la vie de Maimouna Ndour Faye".