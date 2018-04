Bamba Ndiaye quitte Malick Gackou pour Macky Sall

Mamadou Bamba Ndiaye a mis de côté son compagnonnage avec Malick Gackou pour accompagner le Président Macky Sall. En effet, jusqu’à très récemment très proche du président du Grand parti, M. Ndiaye s’est désormais aligné sur la politique de Macky Sall et compte jouer un rôle majeur pour sa réélection en 2019.



«Suite à une audience que j’ai eue avec le président de la République M. Macky Sall et compte tenu des discussions qui s’en sont suivis, j’ai pu comprendre que l’homme fait preuve d’un patriotisme ardent, doublé d’une grande ambition pour le Sénégal, mais surtout d’une sérénité rassurante. Cette posture qui s’ajoute à son bilan d’étape a fini par me convaincre de la nécessité de le soutenir et de l’accompagner pour l’obtention d’un second mandat présidentiel en 2019», a-t-il déclaré.



Sur le rôle qu’il compte jouer, il soutient : «j’avoue que je n’ai nullement contribué à l’élection de Monsieur Macky Sall lors de son premier mandat, en revanche, je m’engage entièrement, à faire partie des grands acteurs qui œuvrent désormais pour sa réélection en 2019».