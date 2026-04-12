Bambey : 34 nouveaux médecins reçoivent leur parchemin de fin de formation

À Bambey, une nouvelle étape vient d’être franchie dans la formation médicale. Trente-quatre étudiants de la troisième promotion de médecine de l’Unité de formation et de recherche (UFR) Santé et Développement durable (SDD) de l’Université Alioune Diop de Bambey ont officiellement reçu, ce samedi 11 avril 2026, leur parchemin marquant la fin de leur formation théorique.



Cette promotion, baptisée du nom du professeur Ahmad Iyane Sow, a été célébrée lors d’une cérémonie solennelle placée sous le parrainage du professeur Moussa Seydi et le marrainage de la professeure Fatou Samba Ndiaye. Un moment fort, empreint d’émotion, qui consacre six années d’études pour ces futurs médecins.



Prenant la parole, le chef du département de médecine, le docteur Cheikh Sèye, a souligné la portée symbolique de cette cérémonie. Selon lui, elle constitue « la fin de leur formation théorique et l’un des derniers moments de retrouvailles au campus social ». Il a toutefois rappelé que le parcours académique n’est pas encore totalement achevé. Les récipiendaires devront encore franchir une étape décisive : la soutenance de leur thèse de médecine. À cette occasion, il a invité les parents à continuer d’accompagner leurs enfants afin de les aider à réussir ce dernier défi.



S’exprimant au nom de la directrice de l’UFR SDD, le professeur Ousseynou Ka a, quant à lui, mis en exergue l’importance de cette nouvelle promotion pour le système de santé. Selon lui, ces jeunes médecins contribueront significativement au renforcement de l’offre de soins, notamment dans la région de Diourbel.



Il a également lancé un appel aux nouveaux diplômés, les exhortant à faire preuve d’éthique, d’intégrité et de compassion dans l’exercice de leur profession. « Vous êtes les gardiens de la santé et du bien-être des populations », a-t-il insisté.

