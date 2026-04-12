Senegal au sommet de Washington : Heure de vérité pour la diplomatie financière

À la veille de l'ouverture des Réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, qui se tiendront du 13 au 18 avril 2026, le Sénégal s'apprête à jouer une partition décisive pour son avenir économique. Sous la direction du ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, la délégation sénégalaise entame une mission cruciale pour restaurer la confiance des bailleurs de fonds.



L’enjeu du « Misreporting » et de la dette



L'ordre du jour est dominé par la résolution du dossier du « misreporting ». Le ministre Diba a récemment affirmé devant les députés que les deux parties « convergent vers une solution commune » et qu'elles sont « en phase sur le processus de redressement ». Cette démarche vise à solder les irrégularités dans la communication des données budgétaires qui ont conduit à l'estimation d'une dette publique totale de 132 % du PIB à la fin de l'année 2024.



Vers un nouveau programme d'aide ?



Alors que le programme de 1,8 milliard de dollars conclu en 2023 reste suspendu, les discussions à Washington doivent jeter les bases d'un nouvel accord. Bien que des divergences subsistent sur le cadrage macroéconomique, Cheikh Diba s'est montré optimiste en déclarant : « On a travaillé à rapprocher les positions ».



Malgré cette collaboration technique, la posture politique à Dakar reste ferme. Le Premier ministre Ousmane Sonko a vigoureusement critiqué l'approche des institutions multilatérales, déclarant lors d'une séance à l'Assemblée nationale : « Ce qui intéresse le FMI, ce n’est pas votre développement. Ce qui intéresse le FMI, c’est que vous restiez pauvres et sages ». Il a également dénoncé ce qu'il qualifie de « dette odieuse » et a prévenu : « Nous ne pouvons pas comprendre que l'on veuille nous imposer une restructuration ».



Prochaines étapes



La rencontre prévue ce lundi 13 avril avec les services du FMI, désormais représentés par la cheffe de mission Mercedes Vera Martin, sera déterminante. Pour les autorités sénégalaises, il s'agit de prouver que la trajectoire de la « Vision 2050 » est compatible avec la rigueur budgétaire exigée par Washington.



Le monde financier aura les yeux rivés sur Washington cette semaine, avant que les délégations ne se retrouvent à Bangkok, en Thaïlande, pour les réunions annuelles d'octobre 2026. Cette session qui s'ouvre ce 13 avril 2026 à Washington constitue une étape jugée décisive pour finaliser un nouveau programme, bien que le ministre Cheikh Diba reconnaisse que « des divergences subsistent sur le cadrage macroéconomique » entre Dakar et Washington.