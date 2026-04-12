Accord FMI-Mauritanie : Vers une accélération de la croissance à 4,8 % en 2026, tirée par le secteur extractif

À l’issue d’une mission à Nouakchott, le FMI et la Mauritanie ont scellé un accord technique prévoyant un nouveau programme de soutien de 42 mois. Félix Fischer, chef de mission, a précisé que ce dispositif vise à « aider la Mauritanie à répondre à ses besoins de financement, à préserver sa stabilité macroéconomique et à mettre en œuvre son Plan national de développement ». Ce partenariat devrait débloquer environ 88,2 millions de dollars pour le nouveau programme, auxquels s'ajoutent plus de 90 millions de dollars au titre des évaluations finales des mécanismes actuels, sous réserve de validation par le Conseil d'administration de l'institution.



Sur le plan économique, la croissance mauritanienne reste solide et devrait atteindre « 4,8 % en 2026, tirée par le secteur extractif », malgré un ralentissement hors mines dû aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Pour consolider ces acquis, le FMI exhorte les autorités à poursuivre les réformes structurelles, notamment en matière de transparence. M. Fischer a ainsi souligné que « la mise en œuvre effective de la loi sur la déclaration de patrimoine et la nomination rapide des membres du Conseil de direction de la nouvelle Autorité anticorruption sont essentielles » pour renforcer la gouvernance et l'état de droit dans le pays.