Bambey: plus de 100.000 litres d’huile frauduleuse interceptés par la gendarmerie

Une importante quantité d’huile frauduleuse (plus de 100 000 litres) sortie du Port autonome de Dakar a été interceptée à Bambey, une ville du Sénégal située dans la région de Diourbel, par les forces de l’ordre. La gendarmerie qui a procédé à l’interpellation, a transféré le camion-citerne et la marchandise à la Douane de Diourbel.



Surpris en train de décharger la marchandise, le chauffeur et le convoyeur ont été arrêtés. Ils seront présentés au Procureur, rapporte la Rfm.